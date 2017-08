Demóstenes prolonga férias

Com o fim das férias de dois meses e ainda impedido de se aposentar, Demóstenes Torres voltará a trabalhar no Ministério Público de Goiás (MP-GO) na segunda-feira. As férias terminariam esta semana, mas ele está em viagem particular ao Chile e avisou ao MP-GO, de acordo com a assessoria do órgão, que pedirá abono “segundo parâmetros da Lei Orgânica do MP” para retorn...