Demóstenes: "Fui boi de piranha"

O ex-senador e procurador de Justiça, Demóstenes Torres, afirma que foi "boi de piranha" quando teve seu mandato cassado pelo Senado em 2012, por conta das gravações telefônicas com o empresário Carlos Cachoeira na Operação Monte Carlo. "É sabido que Cachoeira era amigo de muitas lideranças políticas em Goiás. Fui boi de piranha. Fui usado para salvar grande grupo de diversos partidos que se relacionava com ele. As provas contra mim foram declaradas ilícitas pelo STF", diz em entrevista ao jornalista Jarbas Rodrigues Júnior. Embora admite que o eleitor goiano ficou decepcionado com as gravações telefônicas, Demóstenes afirma que, se for candidato e eleito senador, vai recuperar sua credibilidade. O procurador está filiado no PTB e ainda aguarda julgamento no Senado e no STF para se tornar elegível em 2018.

Assista a entrevista completa: