Delatores dizem que Marconi Perillo recebeu R$ 8 milhões de caixa 2

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), recebeu R$ 8 milhões de caixa dois nas campanhas de 2010 e 2014, afirmaram à Justiça delatores da Odebrecht.

De acordo com depoimento de quatro ex-executivos da empreiteira, o objetivo era receber contrapartidas do governo do Estado na forma de "favorecimento do Grupo Odebrecht na área de saneamento básico".

A delação é de Alexandre José Lopes Barradas, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, João Antônio Pacífico Ferreira e Ricardo Roth Ferraz, de acordo com relato do ministro Edson Fachin, em decisão tornada pública nesta terça-feira (11).

O ministro decidiu encaminhar os autos para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), órgão competente para o julgamento de governadores de Estado.

A assessoria do governador disse para a reportagem do POPULAR que irá se manifestar após tomar conhecimento das informações.