Delatores citam R$ 21 milhões

Os casos envolvendo políticos goianos nas delações da Operação Lava Jato apontam movimentação de pelo menos R$ 21 milhões, de acordo com detalhes das informações repassadas por ex-executivos do grupo Odebrecht. O maior valor aparece nas citações ao ex-deputado federal por Goiás Sandro Mabel, atual assessor informal do presidente Michel Temer (ambos do PMDB). ...