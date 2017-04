Delator revela que Odebrecht doou R$ 500 mil de caixa dois ao ex-prefeito de Trindade

A delação do executivo da Odebrecht, Alexandre José Lopes Barradas, revelou que o ex-prefeito de Trindade, Ricardo Fortunato (PMDB) recebeu R$ 500 mil de caixa dois para sua campanha em 2012.

Caso fosse reeleito, Fortunato teria que garantir favorecimento do Grupo Odebrecht nas obras de saneamento básico da cidade goiana. No entanto, o ex-prefeito foi derrotado nas eleições daquele ano.

De acordo com a petição do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o órgão não é o foro responsável para analisar o caso do ex-prefeito. Por isso, decidiu encaminhar o processo para à Justiça Federal em Goiás.

A assessoria de Ricardo Fortunato informou que o político desconhece a quantia da empreiteira para sua campanha eleitoral. E ainda negou que Fortunato tenha participado da abertura do processo licitatório do contrato de concessão da subdelegação de esgoto de Trindade.

Confira a nota na íntegra:

Em nota, o ex prefeito de Trindade, Ricardo Fortunato, afirma que desconhece a ajuda para campanha eleitoral e que todas as doações foram declaradas e aprovadas pelo TRE.

Ricardo afirma ainda, que o mandato dele se encerrou no ano de 2012 e que não participou da abertura do processo licitatório e muito menos da assinatura do contrato de concessão da subdelegacao de esgoto, que foi assinado e firmado entre Odebrecht, Sanego, AGR e o atual prefeito de Trindade no dia 19 de julho de 2013, iniciando as atividades no dia 01 de novembro desse mesmo ano