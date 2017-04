Delator conta que Odebrecht repassou R$ 1,5 milhão para Maguito e Daniel Vilela; assista 🎥

Matéria atualizada às 18h55.

O ex-executivo da Odebrecht Alexandre Barradas contou em delação premiada ao Ministério Público Federal como foi o repasse de caixa dois para o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (PMDB) e o deputado federal Daniel Vilela (PMDB).

Alexandre contou que a empresa estudava projetos em Goiás desde 2012, com destaque para os municípios do Entorno do Distrito Federal. Segundo Alexandre, o ex-secretário de Fazenda de Aparecida de Goiânia, Carlos Eduardo, entrou em contato com o funcionário da empreiteira Luiz Augusto Rossi.

“Ele (Carlos Eduardo) disse que era muito importante que o prefeito Maguito Vilela fosse reeleito. Porque era uma pessoa de expressão. O peso político dele poderia ajudar em programas e parcerias”, relatou Barradas.

Na delação, Alexandre disse que a empreiteira queria muito investir em Goiás pela sua centralidade e por ser um Estado rico que possibilitaria vários projetos.

Segundo o ex-executivo da Odebrecht, a solicitação foi de cerca de R$ 2 milhões, mas devido à situação financeira da empreiteira, no momento do pedido, o repasse foi de apenas R$ 500 mil.

Ele contou também que os contatos eram feitos direto com Carlos Eduardo e que nesta época não teve contato com Maguito Vilela. Alexandre deixa claro que a função de Carlos Eduardo era arrecadar dinheiro. Ainda de acordo com Alexandre, a pedido de Maguito a empreiteira também doou R$ 1 milhão para a campanha de Daniel Vilela para deputado.

Em nota, Daniel Vilela afirma que os depoimentos do delator comprovam de forma contundente que ele não conhece e não sabe quem são essas pessoas e que nunca teve nenhum contato com elas. O deputado ressalta que as declarações atestam a fragilidade da acusação e que sem prova material é nada mais do que ilação. Daniel acredita que desde o início essa investigação deveria ter sido arquivada.

Já Maguito afirma que causa estranhesa o conteúdo dessas delações. Ele confirma que recebeu, uma vez, um grupo de executivos da Odebrecht, liderados pelo diretor local, Luiz Augusto Rossi, para tratar sobre a subdelegação feita pela Saneago, no intuito de evitar que Aparecida perdesse recursos do governo federal. O ex-prefeito diz não se recordar a data e nem os participantes. Mas ressalta que, independentemente disso, nunca pediu doação ou tratou de qualquer tema desta natureza com o delator ou com outra pessoa ligada a esta empresa.

O ex-secretário da Fazenda de Maguito, Carlos Eduardo, disse que desconhece o delator Alexandre Barradas e ressalta que nunca teve contato com qualquer um dos envolvidos e está à disposição para prestar esclarecimentos.

Confira as notas de Maguito e de Daniel na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO DEPUTADO DANIEL VILELA

Os depoimentos do delator comprovam de forma contundente o que eu disse em outra oportunidade: não sei quem são essas pessoas, nunca tive nenhum contato com elas e também posso garantir que nunca recebi recursos financeiros a partir delas. Mais do que isto, as declarações atestam a fragilidade da acusação. Delação sem prova material é nada mais do que ilação. O inquérito, como mostra o depoimento, é totalmente baseado em contradições e suposições sem elementos. Acredito que o destino do pedido de abertura deveria ter sido desde o início o arquivamento. Mas tenho a convicção de que o inquérito será arquivado e isto servirá para atestar a correção e idoneidade da minha conduta política e pessoal, pautada em valores éticos e familiares sólidos, como é de conhecimento daqueles que acompanham minha trajetória.

Daniel Vilela, deputado federal

***

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO EX-PREFEITO MAGUITO VILELA

Causa-me estranheza o conteúdo dessas delações. Recebi, uma vez, um grupo de executivos da Odebrecht, liderados pelo diretor local, Luiz Augusto Rossi, com o qual tratei sobre a subdelegação feita pela Saneago, no intuito de evitar que Aparecida perdesse recursos do governo federal. Não me recordo a data e nem os participantes, até porque não mantive mais nenhuma relação com eles. Independentemente disso, nunca pedi doação ou tratei de qualquer tema desta natureza com o delator ou com outra pessoa ligada a esta empresa, como ele mesmo atesta nos depoimentos diversas vezes. Também tenho plena confiança no ex-secretário Carlos Eduardo, citado na delação.

Vale observar que o próprio delator, segundo consta nos autos, se contradiz em inúmeros momentos sobre os supostos valores que ele alega ter repassado. Mas, independentemente deste fato, a acusação não tem qualquer fundamento. Nunca pedi e tampouco recebi os recursos mencionados. Conto com a celeridade da Justiça para que as investigações estabeleçam a verdade o mais breve possível.

Maguito Vilela, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia