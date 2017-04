Delator conta que Odebrecht repassou R$ 1,5 milhão para Maguito e Daniel Vilela

O ex-executivo da Odebrecht Alexandre Barradas contou em delação premiada ao Ministério Público Federal como foi o repasse de caixa dois para o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (PMDB) e o deputado federal Daniel Vilela (PMDB).

O ex-executivo contou que a empresa estudava projetos em Goiás desde 2012, com destaque para os municípios do Entorno do Distrito Federal. Segundo Alexandre, o ex-secretário de Fazenda de Aparecida de Goiânia, Carlos Eduardo, entrou em contato com o funcionário da empreiteira Luiz Augusto Rossi.

“Ele (Carlos Eduardo) disse que era muito importante que o prefeito Maguito Vilela fosse reeleito. Porque era uma pessoa de expressão. O peso político dele poderia ajudar em programas e parcerias”, relatou Barradas.

Na delação, Alexandre disse que a empreiteira queria muito investir em Goiás pela sua centralidade e por ser um Estado rico que possibilitaria vários projetos.

Segundo o ex-executivo da Odebrecht, a solicitação foi de cerca de R$ 2 milhões, mas devido à situação financeira da empreiteira, no momento do pedido, o repasse foi de apenas R$ 500 mil.

Ele contou também que os contatos eram feitos direto com Carlos Eduardo e que nesta época não teve contato com Maguito Vilela. Alexandre deixa claro que a função de Carlos Eduardo era arrecadar dinheiro. Ainda de acordo com Alexandre, a pedido de Maguito a empreiteira também doou R$ 1 milhão para a campanha de Daniel Vilela para deputado.

Em nota, o deputado Daniel Vilela disse que o depoimento comprova o que já havia dito antes, que não conhece as pessoas, que não teve contato e que nunca recebeu dinheiro a partir delas. E que delação sem prova material é ilação.

Maguito disse que recebeu um grupo da Odebrecht para tratar sobre a subdelegação do serviço de água e evitar que Aparecida perdesse recursos do governo federal. Independente disso nunca pediu doação ou trator deste assunto com o delator ou qualquer pessoa ligada a empresa.

O ex-secretário da Fazenda de Maguito, Carlos Eduardo, disse que desconhece o delator Alexandre Barradas e ressalta que nunca teve contato com qualquer um dos envolvidos e está à disposição para prestar esclarecimentos.