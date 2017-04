Delações são “conversa fiada”, diz Maguito

Maguito Vilela afirmou que nunca tratou assuntos com executivos da Odebrecht e chamou as delações de “conversa fiada”. “Eles não são capazes de provar que conversaram comigo”, diz o ex-prefeito, que nega os repasses. Daniel disse estar “surpreso” pela abertura do inquérito. “Eu não tenho a mínima noção dessa situação. Estou surpreso. Meu pai não conhece ninguém da Ode...