Defesa pede ao STF liminar para anular impeachment de Dilma

Em meio a escândalos recentes envolvendo o nome do presidente Michel Temer, foi encaminhando ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), uma petição para que a Corte julgue a ação sobre a legalidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016.

A defesa pede que seja anulado o processo de impeachment desencadeado no Congresso e devolva a ela o cargo retirado. Depois do primeiro pedido de concessão da liminar ter sido negado, o advogado José Eduardo Cardozo pede agora que o caso seja reconsiderado.

"O quadro institucional do nosso país passou a sofrer uma forte e acentuada deterioração. O País passa hoje por uma crise política e institucional aguda, em dimensões nunca antes vivenciadas", afirma.

Segundo Cardozo, Michel Temer foi atingido por denúncias de corrupção e de tentativa de obstrução da Justiça, firmadas a partir de delações premiadas homologadas pelo próprio STF.

"A cada dia se evidencia mais a ilegitimidade e a impossibilidade do atual presidente da República permanecer no exercício do mandato para o qual não foi eleito, e em que foi indevidamente investido por força de um processo de impeachment escandalosamente viciado e sem motivos jurídicos que pudessem vir a justificá-lo", completa.

Para o advogado, não há mais dúvida de que o afastamento da ex-presidente Dilma ocorreu sem que tenha sido praticado qualquer ato que configure crime de responsabilidade.

Na petição, Cardozo lembra que o próprio Temer apontou o desvio de poder de Eduardo Cunha, ao aceitar a abertura do processo de impeachment, em entrevista à TV Band, em abril. Disse Temer a jornalistas: “Veja que coisa curiosa! Se o PT tivesse votado naquele comitê de ética (votado favoravelmente a não abertura do processo de cassação do então deputado Eduardo Cunha), é muito provável que a Senhora Presidente continuasse”.