Defesa diz que vai recorrer e aponta existência de vícios

A defesa de Francisco das Neves, ex-presidente da Valec, de sua mulher, Marivone Ferreira das Neves, e do filho Jader Ferreira das Neves vai recorrer da sentença do juiz Rafael Ângelo Slomp, da 11ª Vara Federal. Segundo o advogado da família, Cleuler Barbosa das Neves, a sentença tem vícios suficientes para cassação por nulidade. O principal deles seria a violação do a...