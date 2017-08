Decreto aumenta diárias de parte dos servidores

Com gasto registrado este ano de R$ 16,9 milhões, o pagamento de diárias do governo de Goiás vai aumentar com decreto (número 9.026) que eleva em 25% os valores pagos a parte dos servidores. O texto, publicado nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do Estado, altera as regras anteriores para concessão de diárias, com o seguinte acréscimo: “A diária poderá ser majorada e...