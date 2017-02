Decisão do TSE muda composição da Câmara em Catalão

Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve mudar a composição da Câmara Municipal de Catalão. Por unanimidade, os ministros decidiram deferir a candidatura a vereador de Claudio Silva Lima (PMDB), que participou da eleição com o registro indeferido e não teve os votos computados. Lima foi o sétimo candidato mais bem votado, com 1.303 votos, e a so...