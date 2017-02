Decisão do STF sobre Moreira Franco pode sair nesta segunda

A legalidade da nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência pode ser decidida hoje pelo ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).Na noite da quinta, o decano do Supremo deu prazo de 24 horas para que o presidente da República, Michel Temer, prestasse esclarecimento sobre a nomeação. No dia seguinte, Temer...