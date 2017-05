Decisão do STF que governador pode virar réu sem aval da Assembleia deve afetar Marconi

O governador foi acusado pelo suposto recebimento R$ 90 mil em propinas, entre 2011 e 2012, do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, do dono da Delta, Fernando Cavendish, e do ex-diretor da empreiteira Claudio Abreu

Wagnas Cabral

Governador Marconi Perillo (PSDB)