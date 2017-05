Data-base: TCM deve recorrer de decisão do TJ

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça (TJ) que determinou o cumprimento da lei estadual 19.496/2016, já revogada, que previa o pagamento do reajuste da data-base de 2016 de 11,28%. Em nota, o TCM informa que “a ação foi proposta por oito servidores” daquela corte e que “o benefício não se es...