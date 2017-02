Danilo Gentili pode pegar até um ano de detenção após tuíte contra Lula

O apresentador do SBT, Danilo Gentili, pode ser condenado a até um ano de detenção por ter publicado uma mensagem no twitter em 31 de julho de 2015. No tuíte, ele afirma que o ex-presidente Lula forjou um ataque (à bomba, na sede do Instituto Lula) para sair de vítima”.

A autoria do atentado segue sendo investigada até hoje. Os advogados do petista entraram na Justiça com o "pedido de explicações", uma medida jurídica que antecede um processo penal por calúnia ou difamação.

Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o humorista explique formalmente de onde tirou a informação. Caso não consiga explicar, ele será processado por difamação e se condenado, a pena será de três meses a um ano de detenção.