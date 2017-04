Da forma como está, Reforma da Previdência não seria aprovada na Câmara; veja como votam os goianos

O texto da Reforma da Previdência dá forma com está não passaria pela votação na Câmara dos Deputados. Um levantamento publicado pelo jornal o Estado de S. Paulo aponta que mais de 60% dos 251 deputados que disseram ser contrários à proposta da reforma da Previdência integram a base aliada do presidente Temer na Câmara dos Deputados. Os partidos da oposição compõem cerca de 40% dos votos contrários.

Entre os goianos, dos 17 representantes, dois estão indecisos, quatro são contra, dois votariam contra caso o texto atual fosse aprovado sem emendas e um mesmo aprovando alterações não explicitou seu voto. A reportagem não conseguiu contato com oito deputados.

Dentre os indecisos estão Alexandre Baldy (PTN) e Magda Mofatto (PR). Eles explicaram que não podem opinar sobre algo que ainda não possui um texto final e que somente após a apresentação do mesmo é que poderão definir seus votos.

Já os que são contrários à reforma alegam que o texto como está fere os direitos do trabalhador adquiridos ao longo dos anos e que outras medidas poderiam ser tomadas antes de mudar as regras existentes. Engrossam esta fala os deputados Fábio Souza (SDB), Flávia Morais (PDT), Euler Cruvinel (PSD) e Waldir Soares (PR).

Marcos Abrão Roriz (PPS) não definiu seu voto. O deputado defende que a proposta precisa ser discutida ponto a ponto e que está seguindo uma posição do partido. Ele diz que apresentou algumas emendas e que entre elas estão a não desvinculação do benefício de prestação continuada ao salário mínimo e a garantia de aposentaria especial para professores e policiais.

Outro que defende algumas mudanças no texto é Pedro Chaves (PMDB). O parlamentar acredita que é necessário diminuir os 49 anos de contribuição, principalmente para as mulheres, trabalhadores rurais e policiais. Para ele, a redução da transição deveria ficar abaixo dos 50, o ideal seria 45 anos.

Giuseppe Vecci (PSDB), que faz parte da comissão, é outro que afirma que da forma como está a reforma não passa pela Câmara. Para Vecci, alguns ajustes são necessários para criar uma sintonia no projeto e a votação está além do voto contra ou a favor.

Ele também explicou as principais propostas sugeridas pelo partido. A sigla defende que é necessário mudar questões como o acúmulo de pensões, a aposentadoria rural, a regra de transição por tempo de serviço e o benefício da prestação continuada para idosos e deficientes.

A reportagem segue tentando contato com os demais deputados.

"O que vale é o placar do plenário," diz Rodrigo Maia

Parlamentares da base aliada do presidente Michel Temer minimizaram o levantamento feito pelo jornal "O Estado de S. Paulo" sobre a reforma da Previdência. Por enquanto, o Placar da Previdência mostra que, se a votação fosse hoje, o governo não teria votos suficientes para aprovar a proposta.

"O que vale é o placar do plenário. O placar do Estadão é bom para vender jornal; o placar que é bom para o Brasil é o do plenário", disse o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) afirmou, em nota, que a proposta ainda está em fase de consolidação. Para ele, o governo terá os votos necessários para aprovar as mudanças no sistema previdenciário. "A construção da proposta está sendo feita em conjunto com deputados e senadores. Este entendimento está sendo feito não só para espelhar a posição técnica, mas também a expressão política da base do governo", disse.