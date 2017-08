Custos previdenciários de Goiás superaram R$ 2 bilhões de janeiro a junho

Os custos previdenciários de Goiás, de janeiro a junho deste ano, superaram os R$ 2 bilhões, de acordo com dados do relatório resumido de execução orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), disponível no Portal da Transparência do Estado. O valor é maior que o de despesas liquidadas com Saúde e Segurança Pública no mesmo período: R$ 1,5 bilhã...