Cristiano Araújo dará nome a Posto de Saúde em Goiânia

A última sessão antes do Natal realizada na Câmara de Vereadores de Goiânia nesta quinta-feira (22) aprovou ao todo nove matérias. Entre elas, erá o projeto do vereador Richard Nixon (PRTB) que institui o nome do posto de Saúde do Bairro São Carlos de Unidade Básica Cristiano Araújo. O parlamentar da matéria já havia proposto lei para que o nome da UPA do Jardim Curitiba tivesse o nome da mãe do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), Maria Pires Perillo.

O projeto ainda vai passar por segunda votação. Mas, o provável é seja aprovado também nesse segundo momento. Do vereador Paulo da Farmácia (PROS) foram aprovadas duas matérias: a primeira, autoriza o Executivo a criar em Goiânia uma central de atendimento à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e a segunda, permite a visita exclusiva e antecipada dos professores da rede pública e priva de ensino às exposições culturais.

Cristina Lopes(PSDB) igualmente teve dois projetos aprovados nesta plenária. Um declara de Utilidade pública a Associação Viva Mari, “ Viva Mariana Reabilitação e Ações Sociais Integradas” e o outro institui no Calendário Oficial do Município o “Arraiá do Zé Fego - Festival Multicultural da Diversidade”, comemorado anualmente na primeira quinzena de junho.

Do vereador Rogério Cruz (PRB) foi aprovada alteração na lei 8.406 determinando que o Município disponibilize acesso público a toda a Legislação municipal na rede mundial de computadores.

Cida Garcêz (PMN) teve aprovada matéria de sua autoria que institui o programa “Adote um Ponto” no Município, com o intuito de melhoria e conservação das paradas de ônibus da região metropolitana.

Já de Célia Valadão (PMDB), foi aprovada a inclusão no Calendário Oficial do Município o “Dia da Padroeira da Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, matriz de Campinas, sendo que Anselmo Pereira, que preside a Casa, prometeu que o autógrafo de lei a ser enviado para a Prefeitura deverá ser assinado em missa a ser agendada naquela igreja nos próximos dias.

E por fim, Anselmo teve aprovado projeto de sua autoria, que declara como de utilidade pública a Associação “Cristo Esperança”.

Amanhã, foi decretado ponto facultativo no poder Legislativo, apesar de que, regimentalmente, não há sessão ordinária às sextas-feiras.

Na segunda-feira, dia 26, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se reúne para apreciar alguns projetos que poderão compor a pauta das últimas três sessões no ano, a serem realizadas nos dias 27, 28 e 29 de dezembro.