Corpo do ministro Teori é liberado pela perícia no Rio de Janeiro

Os corpos dos cinco mortos no acidente aéreo, que aconteceu na tarde de quinta-feira (19), em Paraty, no Sul Fluminense, começaram a ser liberados do IML de Angra dos Reis por volta das 22h de sexta-feira (20).

Durante a madrugada deste sábado (21), veículos da funerária deixaram o local.

Os corpos do ministro do STF Teori Zavascki e do empresário Carlos Alberto Filgueiras foram os primeiros a serem liberados. Laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis atestou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) morreu de politraumatismo (lesões múltiplas), e não por afogamento.

O corpo do ministro será transportado para o Rio de Janeiro para ser embalsamado. Depois, seguirá para Porto Alegre (RS), onde será o enterro.

A chegada à cidade gaúcha está prevista para a manhã deste sábado (21), onde o corpo será recebido pelo filho de Zavascki, Francisco Zavascki, e pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

O velório do ministro do STF, vai ocorrer no plenário do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), na capital gaúcha, e será aberto ao público às 11h. Antes, a família terá uma cerimônia reservada.

O presidente, Michel Temer, que está em São Paulo, confirmou a presença no velório e deve seguir para Porto Alegre na manhã deste sábado.

O enterro de Teori Zavascki está marcado para as 18h no Cemitério Jardim da Paz, na zona leste de Porto Alegre.