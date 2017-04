Cores de partido utilizadas no autódromo de Goiânia são questionadas pelo Ministério Público

Uma ação proposta pela promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa do Prado, apresentada nesta segunda-feira (3), pede a retirada da pintura e de todas as composições nas cores azul e amarela presentes no Autódromo Internacional de Goiânia. O Governo de Goiás e a Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), responsável pelo espaço, já foram acionados.

Segundo Fabiana, a pintura do autódromo remete as cores do PSDB, partido em que alguns dos gestores públicos de Goiás estão filiados, como o presidente da Agetop, Jaime Rincón e o governador Marconi Perillo. Uma inspeção técnica realizada no local constatou o uso das cores nas arquibancadas do autódromo, nas saídas de curvas, muretas e cercas de divisão, além das áreas de cronometragem, de box, imprensa e de administração.

Ainda de acordo com o pedido da promotora, embora as cores das pinturas presentes nas obras se identifiquem com as da bandeira de Goiás, a utilização das mesmas configura o uso de bens públios para promoção pessoal e partidária.

Histórico

Duas ações parecidas foram movidas na Justiça contra o partido. Em 2012, o uso das cores do partido nas viaturas da Polícia Militar do Estado de Goiás foi questionado. Já em julho do ano passado, a própria promotora Fabiana Zamalloa pediu a mudança das cores utilizadas no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Ambos os casos foram julgados procedentes no Tribunal de Justiça de Goiás e na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, respectivamente.

No caso do Olímpico, a inauguração da obra foi suspensa até a retirada das cores, sob pena de multa de R$ 70 mil. Os gestores acionados, alegando não terem recebido nenhuma notificação, reabriram o estádio normalmente. O processo segue em tramitação.