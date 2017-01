Controle de despesas: Sefaz contrata empresa do ajuste

Com proposta de reduzir despesas de no mínimo R$ 80 milhões no prazo de 16 meses, a empresa Falconi Consultores de Resultado foi contratada pelo governo de Goiás para continuar atuando no controle de gastos e no ajuste fiscal. O contrato com a empresa mineira é de R$ 4,58 milhões.A Falconi começou a prestar consultoria ao Estado no primeiro semestre de 2015, no iníc...