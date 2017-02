Contrato de privatização da Celg D será assinado na próxima terça, diz Marconi

A assinatura do contrato firmado entre a União, o Governo de Goiás e a empresa Enel Brasil S.A, que venceu o leilão de privatização da Celg no fim de novembro do ano passado, será realizada na próxima terça-feira (14). O anúncio foi feito pelo governador Marconi Perillo nas redes sociais.

Uma cerimônia será realizada às 14h, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, para celebrar a assinatura.

A empresa italiana Enel pagará pela Celg R$ 2,187 bilhões. Porém, de acordo com o governo, a operação de privatização da companhia energética envolve investimento de mais de R$ 8 bilhões. Além do valor pago no leilão, a Enel pagará uma dívida de R$ 4 bilhões da estatal e injetará R$ 2 bilhões para realizar melhorias no sistema de energia.

Ainda segundo o poder executivo, de todo o montante, R$ 1 bilhão será destinado para gastos com infraestrutura, saúde e educação. Um cronograma de investimentos está sendo preparado para a utilização dos recursos oriundos da venda.