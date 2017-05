Contradições em depoimentos de ex-executivos da Odebrecht serão a base para defesa de Marconi

Incoerências nos depoimentos serão exploradas por advogado do governador; falta de provas arquivou investigação contra ex-governadora

Wildes Barbosa

"Quem tem de comprovar o que fala é o delator. Mas, pelo fato do prejuízo que já existe para a imagem do governador, nós vamos provar no processo que as informações não procedem, que são acusações falsas (...) Há um pré-julgamento, mas o jogo nem começou ainda”, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, advogado