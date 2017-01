Contra o aumento de viciados em pornografia, deputado propõe bloqueio do conteúdo na internet

A pornografia na internet está sendo alvo de um projeto de lei do deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP), que obriga as operadoras que disponibilizam o acesso à internet a criarem um sistema que bloqueie qualquer conteúdo "de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos".

O deputado, que também é cantor na Igreja Evangélica, apresentou a matéria de sua autoria no final de 2016. O PL 6449/2016, contra a masturbação e a pornografia, está aguardando apresentação na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI).

De acordo com o projeto, estudos informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornografico e na masturbação devido ao fácil acesso pela Internet. Ainda com o texto, acredita-se que a facilidade de acesso à pornografia e o tabu que ainda envolve a sexualidade esta transformando o pornô na base da educação sexual dos jovens de hoje com uma série de efeitos indesejados.

“É necessário então, que possamos criar mais mecanismos visando proteção, por isso nossa sugestão de obrigar as operadoras a criarem um mecanismo que filtra, interrompendo automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos”, concluiu o deputado.