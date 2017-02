Consignados: Prefeitura atrasa repasse de empréstimos

Dentre as dívidas herdadas pela Prefeitura de Goiânia, estimada em R$ 610 milhões, uma atinge diretamente o servidor municipal. A administração anterior deixou de repassar aos bancos pelo menos três prestações dos empréstimos consignados - aqueles que são debitados diretamente no salário do servidor. A informação é do presidente da Associação de Bancos (Asban) em Goiá...