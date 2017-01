Conheça o nome do secretariado escolhido por Iris Rezende

O prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) anunciou na manhã desta segunda-feira (2), a lista com o nome dos secretários para sua gestão frente à Prefeitura de Goiânia.

Ao todo, a quarta administração de Iris na capital goiana irá trabalhar com 15 pastas. Na ocasião, o prefeito disse que ao longo da semana vai anunciar os demais nomes do secretariado.

Apesar de não haver nenhuma confirmação, a previsão é de que os primeiros nomes da equipe irista sejam empossados em solenidade simples, já no Paço Municipal. No entanto, a expectativa é a de que apenas os principais auxiliares iniciem os trabalhos ao lado de Iris.

O peemedebita foi empossado junto com os 35 novos vereadores em evento no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), nesse domingo (1º), e fez questão de revelar os nomes dos seus primeiros secretários apenas nesta manhã.

Confira quais são as pastas e os seus respectivos chefes:

Chefia de Gabinete – Paulo Ortegal

Secretaria de Governo – Samuel Almeida

Secretaria de Finanças – Oseías Pacheco

Secretaria de Educação e Esporte (SME) – Marcelo Ferreira da Costa de Souza

Secretaria de Saúde – Fátima Mrue

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) – Agenor Mariano (PMDB)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) – Fernando Cozzeti Bertoldi de Souza

Secretaria da Mulher – Célia Valadão (PMDB)

Secretaria de Assistência Social – Márcia Pereira Carvalho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Teconologia (Sedetec) – Macxuwell Novais Ferreira

Secretaria de Cultura – Kleber Adorno

Companhia Metropolitana de Urbanização de Goiânia (Comurg) – Denes Pereira Alves (PRTB)

Controladoria Geral do Município – Juliano Gomes Bezerra

Procuradoria-Geral do Município – Anna Vitória Gomes Caiado (filha do senador Ronaldo Caiado, do DEM)

Guarda Municipal Metropolitana – José Eulálio Vieira