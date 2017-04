Confronto entre polícia e manifestantes fere 57 na Venezuela

A oposição venezuelana ontem sua quinta jornada de protestos em dez dias contra o governo do presidente Nicolás Maduro e, assim como nas quatro anteriores, foi alvo das forças de segurança. Pelo menos 57 pessoas ficaram feridas no confronto com os agentes, incluindo dois jornalistas e a deputada opositora Delsa Solórzano. O chavismo voltou a culpar seus adversários p...