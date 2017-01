Confira o nome de mais 7 secretários de Iris; outras 7 pastas ainda estão vagas em Goiânia

Matéria atualizada às 16h44

Apesar do esforço do núcleo irista para complementar a sua equipe administrativa na capital, não foi dessa vez que Iris Rezende fechou seu secretariado. Na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito dá posse aos novos secretários da administração municipal em solenidade no auditório do 6º andar do Paço Municipal, em Goiânia.

Confira os nomes:

Secretaria de Comunicação (Secom) - Luiz Felipe Gabriel

Secretaria de Administração (Semad) - Rodrigo Melo

Agência de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) - Alexandre Magalhães

Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) - Filemon Pereira

Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) - Felisberto Tavares

Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores (Imas) - Sebastião Peixoto

Procon - José Alício de Mesquita

Alguns nomes de pastas importantes já tinham sidos confirmados, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) ocupada pelo vereador Felisberto Tavares (PR), e a secretaria de Comunicação Luis Felipe Gabriel. Ele foi coordenador de marketing da campanha irista em 2014. Outro nome adiantado foi do presidente do PSDC Alexandre Magalhães que pode ocupa a presidência da Agência Municipal De Turismo Eventos e Lazer (Agetul).

Iris ainda é o único prefeito de capital que não definiu toda a equipe, conforme o POPULAR mostrou nesta semana. Durante o mutirão de combate ao Aedes aegypti, primeiro evento de rua que participou desde que tomou posse, o prefeito foi questionado sobre efeitos negativos da demora na administração municipal. Demonstrando irritação, negou que haja consequências negativas na formação escalonada do secretariado e justificou que não “pode errar”.

Veja as pastas ainda sem definição:

Agência de Meio Ambiente (Amma)

Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ARG)

Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC)

Instituto de Previdência dos Servidores (IPSM)

3 Secretarias Extraordinárias

Confira os nomes anunciados no dia 2 de janeiro:

Chefia de Gabinete – Paulo Ortegal

Secretaria de Governo – Samuel Almeida

Secretaria de Finanças – Oseías Pacheco

Secretaria de Educação e Esporte (SME) – Marcelo Ferreira da Costa de Souza

Secretaria de Saúde – Fátima Mrue

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) – Agenor Mariano (PMDB)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) – Fernando Cozzeti Bertoldi de Souza

Secretaria da Mulher – Célia Valadão (PMDB)

Secretaria de Assistência Social – Márcia Pereira Carvalho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Teconologia (Sedetec) – Macxuwell Novais Ferreira

Secretaria de Cultura – Kleber Adorno

Companhia Metropolitana de Urbanização de Goiânia (Comurg) – Denes Pereira Alves (PRTB)

Controladoria Geral do Município – Juliano Gomes Bezerra

Procuradoria-Geral do Município – Anna Vitória Gomes Caiado (filha do senador Ronaldo Caiado, do DEM)

Guarda Municipal Metropolitana – José Eulálio Vieira