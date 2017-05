Confira a transcrição da conversa com Temer gravada por Joesley Batista

O empresário Joesley Batista, dono da JBS, afirmou à Procuradoria-Geral da República que 100% dos "negócios" dele eram tratados diretamente com o presidente Michel Temer.

A afirmação foi feita durante o depoimento prestado no dia 17 de abril, no âmbito de sua delação premiada, no contexto em que Joesley explicava a conversa que teve com o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) sobre o pagamento de propinas ao grupo do PMDB.

Quando questionado qual era o grau de conhecimento de Loures sobre a necessidade de manter 'calmo' o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB/RJ), Joesley disse que 'não sabia'.

E afirmou: "Quando era com o Geddel (Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo) e o Michel era bastante consolidada a ideia de que todo mundo sabia do que estava acontecendo. Rodrigo eu conheci em uma ou duas conversas. Eu tive com ele umas três vezes. 100% do meu negócio era com o presidente Michel", afirmou

Confira abaixo a transcrição divulgada pelo site The Intercept: