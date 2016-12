Confira a lista completa do menu milionário do avião de Michel Temer

Depois de cancelar uma licitação para a compra de alimentos de alto padrão para abastecer o avião do presidente Michel Temer, com gastos superiores a R$ 1,7 milhão, a planilha com a gastança foi liberada na internet.

Eram sorvetes de marcas famosas, sucos, pães especiais, refeições com entrada, prato principal e sobremesas, cápsulas de café, sanduíches, entre outros itens.

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) disse que houve "orientação presidencial" para o cancelamento do pregão.

O recuo ocorreu horas depois de a licitação ser noticiada. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

Auxiliares de Temer dizem que a licitação foi estabelecida pela Secretaria de Governo e pelo Gabinete de Segurança Institucional, sem consulta a escalões superiores.

A licitação, prevista para 2 de janeiro, definiria a empresa que ficaria responsável pelo serviço de bordo do avião presidencial por um ano.

O edital estabelecia a compra de mais de 170 itens alimentícios, entre eles, cinco tipos de sorvetes e outros cinco sabores de picolés.

Só com sorvete premium da Haagen Dazs o governo gastaria R$ 7.500 em 500 potes. Seriam mais R$ 21 mil em 1.500 litros de água de coco, R$ 18,3 mil em 5.000 cápsulas de café expresso e mais de R$ 96 mil em uma tonelada e meia de torta de chocolate.

Haveria ainda sanduíches de mortadela a R$ 16,45, dos quais 500 já teriam sido encomendados. Também na lista, sanduíches de atum e do tipo misto, com queijo e presunto, além de sal do Himalaia, do tipo rosa.

Os almoços e jantares no avião poderiam custar até R$ 167 cada, com entrada, prato principal e sobremesa. O cardápio incluía medalhão do tipo filé, cordeiro assado ou supremo de frango grelhado, com acompanhamentos.

Cada café da manhã chegaria a até R$ 96 e teria iogurte tipo grego, frutas da estação em cubos, frios fatiados, pães e um prato principal (omelete, quiche, sanduíche beirute ou outros).

Havia também itens da culinária árabe, típicas da região da família do presidente.

Outros salgados, como empadas, complementavam o cardápio.

Em nota, a Presidência afirmou que Temer tomou conhecimento da licitação e "determinou seu imediato cancelamento".

"A determinação presidencial é de que também este serviço tenha seu preço reduzido em relação ao que vinha sendo praticado anteriormente", destaca o texto.

Clique e veja o arquivo em anexo: