Conclusão de obras em 2018

O presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, diz que todas as obras incluídas no decreto de destinação dos recursos da Celg serão concluídas até o final de 2018. O POPULAR mostrou esta semana que construções na área da saúde se arrastam há até 16 anos, como o caso do hospital de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno de Brasília.Leva...