Comurg: MP aciona ex-presidentes

O Ministério Público Estadual (MP-GO) requereu à Justiça o bloqueio de pouco mais de R$ 20 milhões em bens de 13 pessoas envolvidas com as convenções coletivas de trabalho formalizadas entre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e entidades de classe que representam seus trabalhadores. Entre os acionados por atos de improbidade administrativa relacionados co...