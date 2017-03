Comurg: Mesmo com redução de funcionários, gasto com folha de pagamento de fevereiro tem alta

Apesar de ter reduzido o número de funcionários, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) gastou mais com a folha de pagamento de fevereiro do que no fim da gestão anterior. Um comparativo entre dezembro e o mês passado mostra que, mesmo com 451 pessoas a menos, o último demonstrativo aponta para R$ 129,8 mil a mais em despesas. De acordo com os dados disponibilizad...