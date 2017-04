Comparativo mostra Paço mais devagar nesta gestão

No início de março, ao completar dois meses da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB), o secretário de Planejamento Agenor Mariano declarou ao GIRO que o começo deste mandato não estava diferente do iniciado em 2005. “Garanto que não tem nada de diferente”, afirmou o secretário, prometendo “um estouro” passada a fase inicial. O estouro ainda não aconteceu e O PO...