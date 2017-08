Comemoração da base governista pela vitória de Temer é tímida na Câmara

Apesar da vitória do governo, o placar que referendou a rejeição do processo que investigaria a denúncia contra o presidente Michel Temer foi pouco comemorado até agora no plenário pelos parlamentares da base aliada.



Mesmo já obtendo número suficiente de votos para barrar a denúncia, a votação segue no plenário. O presidente Temer já obteve votos suficientes para arquivar a denúncia por corrupção passiva apresentada contra ele pelo procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.



Para barrar a denúncia durante a votação na Câmara dos Deputados que acontece nesta quarta-feira, Temer precisava de 172 votos, entre contrários, abstenções e ausências. O presidente, porém, já alcançou mais de 186 votos, sendo 172 contrários à denúncia, 13 ausências e uma abstenção.