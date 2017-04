Com apoio de 30 dos 41 deputados estaduais, Marconi não deve ser alvo de processo no STJ

Com apoio oficial de 30 dos 41 deputados estaduais, o governador Marconi Perillo (PSDB) não corre risco de ser alvo de processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após denúncia por corrupção passiva e crime contra a administração pública feita pelo Ministério Público Federal (MPF) com base em investigações da Operação Monte Carlo. Conforme determina a Constituição ...