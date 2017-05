Com apenas 1 voto contra, OAB decide a favor de impeachment de Temer

Na noite deste sábado (20), o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, por 25 votos a 1, o relatório que recomenda que a entidade apresente o pedido de impeachment do presidente Michel Temer.

O próximo passo é entregar à Câmara dos Deputados o pedido, assim como foi feito com os ex-presidentes Dilma Rousseff e Fernando Collor.

O relatório da comissão especial, apresentado em reunião extraordinária do Conselho Pleno da Ordem, em Brasília, concluiu que ‘há indícios suficientes para abertura de processo de impeachment pela Câmara dos Deputados’.

O voto é representado pela seccional da OAB de cada estado ou do Distrito Federal (DF). Apenas a unidade do Amapá foi contra o impeachment, enquanto o Acre, ausente, não votou.

A Comissão que gerou o relatório alegou que Temer infringiu a Constituição da República e a Lei do Servidor Público ao não informar à autoridade a admissão de crime por Joesley Batista. O presidente falhou também com o decoro exigido do cargo quando se encontrou com o empresário ocultando registro da agenda e prometeu agir em favor de interesses particulares.

“Se comprovadas as condutas, houve delito funcional em seu mais elevado patamar político-institucional. Há dever legal de agir em função do cargo. Basta a abstenção. São crimes de mera conduta, independentemente de resultado”, afirmou o relator Flávio Pansieri.