Com 11 votos contrários e 29 favoráveis, Plenário aprova PEC do Teto de Gastos Públicos em Goiás

Em sessão extraordinária no início da noite desta terça-feira (16), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em primeira votação, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos Públicos para Goiás, que tramita há cinco meses na casa.

O projeto da Governadoria obteve 29 votos favoráveis e 11 contra, todos da oposição. Mais cedo, também em sessão extraordinária, a proposta havia sido aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), por ampla maioria, com apenas dois votos contra, ambos da oposição.

De acordo com o líder do Governo, Francisco Oliveira (PSDB), respeitado o interstício de 24 horas, a matéria voltará a ser apreciada em segunda e última votação, provavelmente na próxima quinta-feira (17), no Plenário Getulino Artiaga.

O projeto foi aprovado com as emendas já acatadas pelo relator do projeto, Gustavo Sebba (PSDB) e a emenda do grupo de seis parlamentares da base que negociou com o Governo do Estado mudanças na PEC.

As modificações acertadas com os parlamentares asseguraram a manutenção de direitos e garantias dos servidores públicos como quinquênios e concursos públicos, progressões para trabalhadores da Saúde e reajustes para os da Educação, além da manutenção dos incentivos fiscais. Francisco Oliveira disse ainda que a PEC deve gerar uma economia de R$ 1,8 bilhões ao Estado nos próximos dez anos.

Para a oposição, contudo, o congelamento dos salários dos servidores públicos por pelo menos três anos, com exceção dos funcionários da Saúde e Segurança Pública, configura um “pacote de maldades”.

Opiniões

O deputado Luis Cesar Bueno (PT) se manifestou contrário à matéria e questionou promessas feitas pelo Governo durante negociações da PEC. “Desafio o representantes da base do Governo a mostrar onde diz que são três anos. O relatório diz que o prazo vai de 2017 até 2026. São portanto 10 anos. O Governo poderá revisar daqui três anos, mas apenas se quiser, não é obrigado. Nós estamos votando uma emenda para os próximos três anos”, disse.

Durante discussão da matéria, o deputado Júlio da Retífica (PSDB) disse, da tribuna, que deputados da oposição que criticam a proposta enviada pelo Governo, por considerarem que prejudica os servidores públicos, se esquecem que a situação deles eram bem pior há 30 anos quando o Estado era governado pelo partido que hoje está na oposição.

"Um governador disse que servidor público era igual carne podre, não adianta gastar dinheiro com sal. Agora tem deputado que posa como paladino da Justiça. O Governador tem responsabilidade com cada um dos servidores e suas famílias. Nós estamos garantindo que eles vão continuar recebendo os salários em dia”, comentou Júlio.

O deputado José Nelto, líder da bancada do PMDB, também se manifestou de forma contrária. “O Governo e a base aliada têm muita coragem de tirar os empresários da Emenda e deixar os servidores. O Governo só tirou da PEC o quinquênio e a licença-prêmio dos servidores, porque sabe que qualquer juiz derrubaria isso. Só resta a oposição desse Parlamento, depois de muito debate, e luta ir à justiça. Esse projeto é o projeto da desigualdade. Meu voto é contrário,” afirmou.

Para a deputada Isaura Lemos (PC do B), o congelamento dos salários dos servidores afetará toda a economia goiana. “O próprio setor comercial só funciona depois do pagamento dos servidores. Sendo que um terço ganha apenas três salários mínimos. Para movimentar o comércio, é necessário pagar salários justos. E, de repente, o Governo resolver fechar qualquer possibilidade de que isto se realize", afirmou.