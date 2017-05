Citados em delação de diretor da JBS, Marconi e Rincón negam acusações sobre recebimento de propina

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) e o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón (PSDB), citados em uma delação feita pelo diretor do grupo J&F, Ricardo Saud, à Polícia Federal, divulgada nesta terça-feira (23), lançaram notas de esclarecimento negando as acusações sobre suas participações em um esquema de repasse de propina para a campanha eleitoral de 2014.

De acordo com o chefe do executivo estadual, nunca houve nenhuma negociação por parte do governo com o grupo JBS, tanto para doações eleitorais em 2014, quanto para favorecimento de ações da empresa em Goiás. Confira abaixo a íntegra da nota:

"O depoimento do delator do Grupo JBS é a demonstração cabal de que não foi usado expediente de doações de campanha em troca de interesses privados no Governo de Goiás.

Todas as doações da campanha de 2010 foram recebidas estritamente de acordo com a legislação vigente, e registradas na Justiça Eleitoral, que aprovou as contas.

Na campanha de 2014 não recebi um centavo sequer do Grupo JBS, exatamente porque não aceito nenhuma ajuda de campanha em troca de quaisquer benefícios no governo.

Essa conduta ficou clara nas citações do Grupo JBS e também da Odebrecht. Tão importante quanto isso é a comparação entre os que delatores disseram sobre outros políticos e o que disseram a meu respeito.

Os depoimentos dos delatores esclarecem, cabalmente, que não houve qualquer negociação para favorecimento de quem quer que seja. As citações demonstram ainda que não negociei favores no Governo de Goiás em troca de doações eleitorais.

Reafirmo: todas as doações que recebi foram legais e não tiveram nenhuma contrapartida do Governo de Goiás, nem neste caso específico como também em nenhum outro."

RINCÓN

O presidente da Agetop, Jayme Rincón (PSDB), também negou as acusações de recebimento de propina feitas por Saud. Segundo o tucano, ele trabalhou como coordenador da campanha de Marconi em 2010 e tratou de doações com o então diretor da JBS, Júnior Batista. Rincón diz que as doações foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral.

Sobre 2014, período abordado na delação, ele afirma que não trabalhou na campanha de Marconi, mas garante que nenhum dinheiro vindo da JBS foi doado, bem como nenhuma vantagem foi dada à empresa dentro do governo estadual. Leia a íntegra da nota de Rincón:

"O presidente da Agetop não faz parte das delações. Em momento algum o Sr Ricardo Saud o acusa de ter recebido propina. Pelo contrário , reclama que os interesses da JBS nunca foram atendidos em Goiás.

É bom frisar que todas as acusações nas delações da JBS foram feitas de forma direta e com indicações dos valores recebidos e as vantagens ou contra partidas concedidas ao grupo. Nosso nome foi citado como indicação de pessoas que não atenderam nenhum interesse do grupo.

Em 2010 quando fui coordenador da campanha de Marconi Perillo nao conhecia o Sr Joesley nem o Sr Ricardo. Todas as tratativas de ajuda financeira a campanha em 2010 foram feitas pelo governador e por mim diretamente com o Sr Junior, a época o diretor da empresa que tratava dos assuntos relacionados à Goias. Todas as doações foram legais e declaradas a justiça eleitoral.

Em 2014 , período a que o Sr Ricardo se refere no áudio, não participei da campanha e a JBS não fez não fez nenhuma doação. No próprio vídeo em que fazem menção ao meu nome e do governador fica claro a razão porque não colaboraram com nossa campanha em 2014. Nunca demos ou prometemos qualquer vantagem ou contrapartida ao grupo."

DELAÇÃO

O diretor de Relações Institucionais da J&F, holding que controla a JBS, Ricardo Saud, durante um dos seus depoimentos onde explicava como repassava de propina para o senador mineiro afastado Aécio Neves, citou o nome do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e do presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón (PSDB). A citação de Marconi Perillo acontece a partir dos 10 minutos do vídeo abaixo.

Saud afirmou que o senador pediu para que o grupo comprasse o apoio de 12 partidos políticos para sua candidatura à Presidência da República, em 2014.

"Joesley falou para ele (Aécio): 'Vou fazer com você igual eu fiz com o Marconi Perillo. Cansei de dar dinheiro pro Marconi Perillo através do Jayme Rincón. O Marconi Perillo nunca fez um nada pra mim no Estado de Goiás. Vocês do PSDB são tudo a mesma coisa'."

"Para ganhar as eleições, eles precisavam comprar os partidos, porque todos os grandes estavam vendidos para o PT (...) e isso era feito com promessa de ministério ou de cargo para o governo. O Aécio conversou com Joesley, disse que precisava mudar o Brasil. O Joesley disse 'você nunca resolveu nada pra mim, mas vou te dar o crédito mais uma vez. Vou fazer com você igual eu fiz com o Marconi Perillo. Cansei de dar dinheiro para o Marconi através do Jayme Rincón", afirmou Saud.

O delator contou ainda por que a JBS pagava tanta gente, sem direcionar a partido A ou B, sem preocupações ideológicas. Ele disse que a política da empresa era fazer "reservatório de boa vontade", ou seja, doações mesmo sem contrapartida prévia.