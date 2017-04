"Citação me causou surpresa”, afirmou Daniel Vilela sobre a lista de Fachin; ouça entrevista

O deputado federal Daniel Vilela é um dos políticos goianos relacionados na lista de despachos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgados nessa quarta-feira (11). Daniel e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito foram citados nos depoimentos de delação premiada de ex-diretores da empreiteira Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato.

Em entrevista à CBN Goiânia, o parlamentar afirmou que a indicação do seu nome lhe causou surpresa, ouça:

Após a divulgação da lista de políticos inquiridos pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, emitiram nota afirmando que “nunca estiveram com os delatores, nunca falaram com eles e sequer os conhecem”.

Os dois estão entre os nomes que serão alvos de investigação divulgados nesta terça-feira (11) pelo jornal O Estado de S. Paulo. A edição diz ter tido acesso a despachos do ministro assinados eletronicamente no dia 4 de abril.

A nota, enviada em conjunto por pai e filho, diz também que as campanhas de Maguito Vilela, em 2012, e de Daniel Vilela, em 2014, foram feitas “inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovadas pela Justiça Eleitoral. As prestações de contas estão disponíveis no site do TSE”.

Ainda não se sabe quais são as acusações de cada um deles. Contudo, conforme a divulgação desta terça-feira, os crimes mais frequentes descritos pelos delatores são de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, e há também descrições a formação de cartel e fraude a licitações.

Confira a nota na íntegra:

As campanhas de Maguito Vilela, em 2012, e de Daniel Vilela, em 2014, foram feitas inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovadas pela Justiça Eleitoral. As prestações de contas estão disponíveis no site do TSE. Maguito e Daniel afirmam que nunca estiveram com os delatores, nunca falaram com eles e sequer os conhecem. Ambos refutam qualquer acusação. Informam ainda que não foram notificados das investigações do Supremo Tribunal Federal e que estão tranquilos e convictos de que a ação será arquivada porque não tem qualquer lastro na realidade.