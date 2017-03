Ciro Gomes ameaça receber 'turma' de Moro 'na bala' se tentarem prendê-lo

O ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato às eleições presidenciais de 2018, fez declarações polêmicas em entrevista ao jornalista Luiz Nassif.

Gomes (PDT) se mostrou indignado após Sérgio Moro ordenar a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, que escreve no site Blog da Cidadania. Durante a entrevista ele disparou: "Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro. Ele que mande me prender. Eu vou receber a turma dele na bala”.

Durante a mesma entrevista, o ex-ministro ainda criticou o procurador Deltan Dallagnol, sobre o episódio da apresentação de PowerPoint usada para mostrar denúncias contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Você pegar um garoto como esse Dallagnol... chamar a imprensa, em tempo real, eu assisti àquilo, o Power Point com aquele negócio todo. O que é isso? E se no futuro, o cidadão por ele acusado dessa forma midiática, exibicionista, espetaculosa, for absolvido? Sabe o que vai acontecer? O estado brasileiro vai ter que indenizar esse cidadão com uma fortuna, e não acontece nada com ele (Dallagnol)", declarou.

Eduardo Guimarães,o blogueiro que foi levado para depor, é o único colaborador do Blog da Cidadania, que traz análises políticas com viés de esquerda.