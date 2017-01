Cinco corpos são retirados do mar no local onde caiu avião de Teori

Segundo um mergulhador do Corpo de Bombeiros que faz buscas no local, cinco corpos já foram retirados do mar na área onde caiu o avião que conduzia o ministro do STF Teori Zavascki, em Paraty (RJ).

Os corpos estão numa barco chamado "Ambulancha", da Defesa Civil. A reportagem foi de barco à área. Os destroços estão a 400 metros ao norte da ilha Rasa, terceira ilha de Paraty em relação ao continente.

É um local de intensa movimentação turística. A rota das escunas que levam visitantes para passeios a ilhas e praias da região fica a poucos metros dos destroços -que estão a cerca de 1,5 km do centro histórico de Paraty.

Há oito barcos no local, da Marinha, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O barco da Marinha estava em Angra dos Reis e foi acionado para auxiliar no resgate.

A região de Paraty foi atingida por uma forte tempestade na noite de quarta (18). A chuva parou um pouco pela manhã e recomeçou com força por volta das 13h30 desta quinta -voltando a diminuir do meio para o final da tarde.