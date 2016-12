Chapa Dilma-Temer: Defesa pede acesso a documentos

A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff protocolou uma petição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ter acesso urgente às provas produzidas nas diligências realizadas nesta terça-feira (27) pela força-tarefa que investiga as contas da chapa Dilma-Temer em 2014. As informações são da Agência Brasil. Na petição, protocolada na noite de terça-feira (27), os a...