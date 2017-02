CGE lança nova versão do Portal da Transparência

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) apresentou ontem a nova versão do Portal da Transparência do Governo de Goiás. Segundo o controlador-geral do Estado, Adauto Barbosa Júnior, a atualização contempla todas as exigências de transparência pública previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI) e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Adauto afirmou que algumas ferramentas, como o Atendente Virtual, ainda não estão disponíveis e que o desafio é aumentar o acesso dos cidadãos às informações. “Por aqui é possível o cidadão acompanhar como o dinheiro público está sendo aplicado”, disse.

Outro ponto ainda ausente e que deve ser disponibilizado no Portal nos próximos meses, segundo ele, são os dados relativos às Organizações Sociais (OSs) que atuam na área da Saúde.

O controlador-geral disse que com a inclusão será possível, por exemplo, saber como é aplicado, em detalhes, o dinheiro que o Estado gasta com cada OS e os procedimentos que cada uma utiliza, de forma individualizada, no atendimento dos pacientes.

O portal traz links de acesso à Ouvidoria-Geral do Estado, ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), ao Serviço de Informação Eletrônica ao Cidadão (e-SIC), além de dados atualizados sobre as receitas e despesas do Estado, convênios, folha de pessoal, planejamento orçamentário e gestão fiscal e governamental.

Também é possível acessar o Diário Oficial do Estado - que deixou de ser impresso em janeiro e agora é disponibilizado exclusivamente na forma digital-, o Vapt Vupt Digital, acompanhar obras públicas e dados dos demais Poderes Legislativo e Judiciário.

Segundo Adauto, as informações do portal são oficiais, levantadas a partir de atos e contratos assinados pela administração. “Não existe nenhum dado aqui que seja fabricado”, disse.

Para o controlador-geral, é importante que as pessoas acessem o Portal da Transparência para ter conhecimento dos atos de governo e acompanhar como os recursos públicos estão sendo aplicados.