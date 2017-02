Celso de Mello nega liminar e mantém Moreira ministro

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência.Com a decisão, Moreira Franco garante o foro privilegiado junto ao STF. Ele foi citado em delação da Odebrecht na Operação Lava Jato. A delação foi homologada no dia 30 de janeiro e Moreira passou a ter foro como ministro no dia 2 ...