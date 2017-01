Catalão: Jardel autoriza pagamento de seu salário, mas não quita folha

Na despedida do cargo, o ex-prefeito de Catalão (Região Sudeste do Estado) Jardel Sebba (PSDB) autorizou o pagamento do próprio salário - de R$ 25,3 mil brutos - e não quitou a folha de pagamento do funcionalismo, como ocorre tradicionalmente no último dia do mês. A informação foi divulgada ontem, em nota oficial, pelo novo prefeito Adib Elias (PMDB), que afirma...