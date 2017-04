Casa Branca divulga foto de Melania Trump como primeira-dama; confira

Foi divulgada nesta segunda-feira (03), a primeira foto oficial de Melania Trump como primeira-dama dos Estados Unidos, tirada na residência presidencial. Na imagem, a ex-modelo eslovena aparece vestida de preto e com o cabelo solto.

“Eu me sinto honrada no papel de primeira-dama e espero trabalhar em nome do povo americano nos próximos anos”, explicou Melania, casada com Donald Trump desde janeiro de 2005, em um breve comunicado divulgado pela Casa Branca.

Uma biografia acompanha a foto e inclui, entre outros dados, que Melania nasceu na Eslovênia no dia 26 de abril de 1970, começou sua carreira de modelo aos 16 anos e que, como tal, apareceu em campanhas “de alto perfil” e trabalhou com alguns dos melhores fotógrafos da indústria.

Por outro lado, o texto também destaca que a “paixão” de Melania Trump pelas artes, arquitetura, desenho, moda e beleza “só pode ser superada por sua dedicação em ajudar aos demais”.

Melania “se preocupa profundamente com assuntos que afetam as mulheres e as crianças e centrou sua plataforma como primeira-dama no problema do assédio cibernético entre nossos jovens”, conclui a biografia.