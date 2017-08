Carro que levava filho de Temer sofre acidente

Na manhã de quinta-feira, 24, o carro que transportava Eduardo, um dos cinco filhos do presidente Michel Temer, de 18 anos, se envolveu em uma acidente na Asa Sul, em Brasília, quando o rapaz estava indo para a universidade. O carro que levava Eduardo tombou, mas ele não se feriu. Após o acidente, Eduardo seguiu para a aula.



O automóvel que conduzia Eduardo era dirigido pelo sargento do Exército Paulo Sérgio Florêncio, que é lotado na Vice-Presidência da República e, há um ano, ocupa cargo de assistente na Assessoria Militar.



O acidente envolveu dois carros, um Ford Focus e um GM Corsa, e aconteceu por volta das 8h10, no Eixão Sul, provocando retenção no trânsito. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros mas ninguém ficou ferido.



O Palácio do Planalto não quis comentar o episódio.



