Carnaval: Crivella manterá distância de festa

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), vai ficar distante das festas em seu primeiro Carnaval no cargo. Ele decidiu viajar com a família no feriado e não deve participar da entrega da chave da cidade para o Rei Momo. Bispo licenciado da Igreja Universal, Crivella disse a interlocutores que não quer aparentar algo que não é. Sua preocupação é manter, neste primei...